Трамп начал увольнять людей, которые давали показания против него на импичменте

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Агентство приводит выдержки из заявления адвоката сотрудника Совета по национальной безопасности Александера Виндмана, который был приглашен в Белый дом, где ему было предложено покинуть пост. Уволен и его брат Юджин, который работал в адвокатской службе Белого дома.
Кроме них, с должности снят постпред США при ЕС Гордон Сандленд. «Сегодня мне сообщили, что президент намерен незамедлительно отозвать меня с поста представителя США при ЕС», — сообщил Сандленд в заявлении, выдержки из которого приводит АР.
Представитель пресс-службы Белого дома Стефании Гришэм ранее на этой неделе сообщила, что Трамп рад, что судебное разбирательство в его отношении завершено, и что «кому-то, вероятно, придется за это заплатить».
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