Трамп назвал «адом» и «охотой на ведьм» процедуру импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что считает «адом» процедуру импичмента, которую, по его мнению, демократы начали по политическим мотивам.
«Мы прошли через ад. Это было несправедливо, я не сделал ничего плохого... Там нет ничего с точки зрения закона, это политический вопрос», — сказал глава вашингтонской администрации, выступая Белом доме с заявлением в связи с завершением этой процедуры и вынесением ему Сенатом Конгресса США оправдательного приговора.
Трамп добавил, что «охота на ведьм» в отношении него была начата с того момента, как он вступил в предыдущую избирательную кампанию перед выборами 2016 года.
«Охотой на ведьм» он называет различные расследования и обвинения в свой адрес. «Охота на ведьм началась в день, когда я спустился с эскалатора со своей будущей первой леди, которая присутствует здесь. Спасибо, Меланья... Это было настоящее зло, коррупция,... этого никогда не должно произойти вновь с другим президентом, никогда», — сказал глава государства.
В связи с этим он подверг критике бывшего директора ФБР Джеймса Коми, а также экс-президента США Барака Обаму.
Трамп считает, что демпартия США потеряет контроль над Палатой представителей по итогам выборов в ноябре из-за попытки импичмента президента.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016