Трамп назвал «адом» и «охотой на ведьм» процедуру импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что считает «адом» процедуру импичмента, которую, по его мнению, демократы начали по политическим мотивам.

«Мы прошли через ад. Это было несправедливо, я не сделал ничего плохого... Там нет ничего с точки зрения закона, это политический вопрос», — сказал глава вашингтонской администрации, выступая Белом доме с заявлением в связи с завершением этой процедуры и вынесением ему Сенатом Конгресса США оправдательного приговора.

Трамп добавил, что «охота на ведьм» в отношении него была начата с того момента, как он вступил в предыдущую избирательную кампанию перед выборами 2016 года.

«Охотой на ведьм» он называет различные расследования и обвинения в свой адрес. «Охота на ведьм началась в день, когда я спустился с эскалатора со своей будущей первой леди, которая присутствует здесь. Спасибо, Меланья... Это было настоящее зло, коррупция,... этого никогда не должно произойти вновь с другим президентом, никогда», — сказал глава государства.

В связи с этим он подверг критике бывшего директора ФБР Джеймса Коми, а также экс-президента США Барака Обаму.

Трамп считает, что демпартия США потеряет контроль над Палатой представителей по итогам выборов в ноябре из-за попытки импичмента президента.