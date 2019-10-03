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Microsoft возвращается на рынок смартфонов

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Microsoft возвращается на рынок смартфонов

Американский разработчик программного обеспечения Microsoft планирует вернуться на рынок смартфонов.

Компания представила на мероприятии в Нью-Йорке в среду складной телефон Surface Duo, который также можно использовать как планшет. Он будет работать на операционной системе Android от компании Google.

Microsoft вышла из бизнеса по производству смартфонов в конце 2017 года после неудачи в попытке занять долю на этом рынке, в том числе за счет покупки телефонного подразделения Nokia, отмечает The Wall Street Journal.

Новый телефон будет состоять из двух экранов с диагональю 5,6 дюйма (свыше 14 сантиметров), которые раскладываются в планшет с диагональю 8,3 дюйма (более 21 см). На каждый из экранов можно вывести собственное изображение или использовать один из них в качестве клавиатуры для открытого на другом дисплее приложения. Смартфон поддерживает работу со стилусом.

Microsoft заявила, что планирует разрабатывать собственное ПО для поддержки нового гаджета.

Глава отдела продуктов компании Панос Панай заявил в ходе презентации, что одним из основных преимуществ смартфона станет возможность вести видео-чат на одном экране, одновременно пользуясь интернет-браузером на другом.

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Кроме того, Microsoft представила складной планшет Surface Neo с двумя экранами по 9 дюймов, который также должен появиться в конце 2020 года. Он поддерживает съемную клавиатуру, которая устанавливается прямо на второй дисплей, что превращает устройство практически в обычный ноутбук. Программное обеспечение в виде новой ОС Windows 10X реагирует на подключение клавиатуры и активирует особый режим дисплея под ней, в результате чего он начинает работать в качестве тачпада.

Windows 10X разработана специально для девайсов с двумя экранами.

Microsoft, смартфоны
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