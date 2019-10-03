В Киеве отменили скандальный тендер на SMM за 2 млн

После резонанса в СМИ КП «Центр публичной коммуникации и информации» отменил скандальный тендер на SMM-услуги за 2 млн гривен.

Согласно протоколу, который опубликован на сайте публичных закупок prozorro.gov.ua, вчера, 2 октября, состоялось заседание тендерного комитета КП «ЦПКИ», на котором было принято решение отменить торги на закупку рекламных услуг («Услуг по размещению и продвижению видео- и анимационных роликов, информационных объявлений и фото в социальных сетях — SMM- услуги»).

Напомним, что вчера «Капитал» опубликовал статью о деятельности КП «Центр публичной коммуникации и информации». Согласно несостоявшемуся тендеру ЦПКИ должен был купить услуги по продвижению своих страниц в соцсетях, заплатив за их раскрутку 2,5 млн грн.