Зеленский пообещал украинцам старше 60 лет бесплатный смартфон и льготный доступ к интернету

Президент Владимир Зеленский анонсировал новую государственную программу, в рамках которой все вакцинированные украинцы старше 60 лет могут получить бесплатный смартфон и льготный тариф.

«Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую большую государственную программу — все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получают бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф», — сказал он в ходе «Дия Саммит» во вторник.

Зеленский сообщил, что пока название новой услуги обсуждается.

«Бабушкафон... неплохо. Но немного дискриминация. Дедушки могут обидеться. „Єдідусь“ и „Єбабуся“ — неплохое название, но, кажется, очень длинное. Третий вариант — „Єсмартфон“, здесь понятно», — сказал президент.