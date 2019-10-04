Главой ЦИК стал Олег Диденко

Новая Центральная избирательная комиссия избрала своим председателем Олега Диденко, который был членом комиссии в предыдущем составе Центризбиркома.
За его кандидатуру проголосовали 16 членов комиссии на своем первом заседании в пятницу.
Диденко был единственной кандидатурой на должность главы ЦИК. Процедура голосования проходила тайно бюллетенями в присутствии представителей СМИ.
Диденко попал в ЦИК по квоте «Слуги народа». Перед этим он был членом ЦИК по квоте партии «УДАР».
До этого Верховная Рада 4 октября утвердила кандидатуры 17 членов Центральной избирательной комиссии, представленные президентом Владимиром Зеленским. В состав ЦИК входят 17 членов (12 — представители, выдвинутые фракцией «Слуга народа», два выдвиженца от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и по одному кандидату от «Батькивщины», «Европейской солидарности» и «Голоса») Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивый, Юрий Фрицкий.
16 из 17 членов ЦИК приняли присягу (Буглак находится в зарубежной командировке).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016