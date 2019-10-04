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Главой ЦИК стал Олег Диденко

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Главой ЦИК стал Олег Диденко

Новая Центральная избирательная комиссия избрала своим председателем Олега Диденко, который был членом комиссии в предыдущем составе Центризбиркома.

За его кандидатуру проголосовали 16 членов комиссии на своем первом заседании в пятницу.

Диденко был единственной кандидатурой на должность главы ЦИК. Процедура голосования проходила тайно бюллетенями в присутствии представителей СМИ.

Диденко попал в ЦИК по квоте «Слуги народа». Перед этим он был членом ЦИК по квоте партии «УДАР».

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До этого Верховная Рада 4 октября утвердила кандидатуры 17 членов Центральной избирательной комиссии, представленные президентом Владимиром Зеленским. В состав ЦИК входят 17 членов (12 — представители, выдвинутые фракцией «Слуга народа», два выдвиженца от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и по одному кандидату от «Батькивщины», «Европейской солидарности» и «Голоса») Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивый, Юрий Фрицкий.

16 из 17 членов ЦИК приняли присягу (Буглак находится в зарубежной командировке).

ЦИК, Олег Диденко
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Пятница, 4 октября 2019
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