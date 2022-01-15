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ЦИК заявила о невозможности проведения местных выборов на части Донбасса

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ЦИК заявила о невозможности проведения местных выборов на части Донбасса

Донецкая и Луганская областные военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 27 марта 2022 на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает Центральная избирательная комиссия Украины.

Как отметили в ЦИК, Комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую ОВГА за выводами о возможности организации подготовки и проведения местных выборов в отдельных территориальных громадах этих регионов.

«В полученных Комиссией ответах сообщается о том, что «в связи с продолжением осуществления Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины невозможно обеспечить стопроцентную безопасность для граждан при организации подготовки и проведения местных выборов 27 марта 2022 года», — указывается в сообщении.

Кроме того, в полученных ЦИК документах указывается, что СММ ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольной украинской власти территории тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных положениями Минских соглашений, которое по своим характеристикам позволяет легко поражать цели на расстоянии 15-20 км от линии столкновения.

Также, по информации ОВГА, в условиях всеобъемлющего режима прекращения огня незаконные вооруженные формирования активно применяют тактику дистанционного минирования и поджогов сухостоя вблизи позиций Вооруженных сил Украины и населенных пунктов.

«Таким образом, учитывая выводы Командования ООС, ГУ Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по проведению местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, Донецкая и Луганская областные государственные администрации — областные военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 27 марта 2022 на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей», — подчеркнули в ЦИК.

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Отмечается, что в список громад, для которых была установлена невозможность проведения выборов, входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области.

ЦИК, Донбасс
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