Гончарук обещает улучшить макропрогноз для госбюджета-2020

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза в готовящемся ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2020 год.
«Весенний макропрогноз мы считаем не очень актуальным. В ближайшее время, уже через несколько недель, у нас будет новый макропрогноз с новым прогнозом роста. Там мы увидим, сколько доходов у нас будет как у государства в следующем году. Исходя из этого и будем определять расходы, в том числе и сотрудникам сферы образования», — сказал Гончарук с трибуны парламента, отвечая на вопрос о потенциальном повышении зарплат работникам образования, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, внесенный Кабинетом министров проект госбюджета на 2020 год основан на весеннем макропрогнозе с учетом роста ВВП на 3,3%.
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