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От президента требуют отменить поправку Геруса об импорте электроэнергии из России

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От президента требуют отменить поправку Геруса об импорте электроэнергии из России

На сайте президента зарегистрировано петицию о запрете импорта электроэнергии из России, который был разрешен благодаря поправке председателя энергетического комитета Андрея Геруса.

Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook.

«Прошу Вас, в порядке законодательной инициативы, которой наделен Президент Украины, внести как неотложный проект Закона Украины, согласно которому предложить Верховной Раде Украины внести в ст. 67 Закона Украины «О рынке электроэнергии» норму следующего содержания: «Весь объем электрической энергии, импортируемой из государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества, продается исключительно на рынке „на сутки вперед“ и балансирующем рынке».

В петиции, в частности, отмечается, что внесенная Андреем Герус поправка к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии» противоречит обязательствам Украины перед ЕС.

«Данная правка противоречит международным обязательствам, взятым на себя Украиной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Однако народный депутат Герус Андрей Михайлович с трибуны заявил, что такая норма является дискриминационной и должна быть исключена из украинского законодательства, о чем он сообщил представителям Энергетического Сообщества, а остальные якобы согласились с его утверждением. Такие действия народного депутата Украины Геруса Андрея Михайловича являются грубым нарушением Регламента Верховной Рады Украины и международных обязательств Украины, закрепленных в Соглашении об ассоциации Украины и ЕС», — отмечается в петиции.

Напомним, что 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в котором глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

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1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко высказал мнение, что решение парламента, которое позволило импорт электроэнергии из России, ставит под угрозу интеграцию отечественной энергосистемы с ЕС и усиливает энергозависимость Украины от России.

Россия, электроэнергия, Андрей Герус
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