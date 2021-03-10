В Раду внесли законопроект об ограничении импорта российской электроэнергии

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус (фракция «Слуга народа») инициировал законопроект об ограничении импорта электроэнергии из Российской Федерации.

Соответствующий проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно мер по усилению энергонезависимости Украины № 5208 обнародован на сайте Рады в среду.

«Временно, до 31 декабря 2021 года, Регулятор (Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, НКРЭКУ — Ред.) имеет полномочия ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах на 2021 год в части межгосударственных сечений между Украиной и государством, признанным Верховной Радой страной-агрессором», — говорится в законопроекте.

Согласно законопроекту, Регулятор также имеет право аннулировать результаты годового аукциона по распределению пропускной способности на 2020-2021 годы в части сечений с РФ.

В таком случае осуществляется компенсация средств, уплаченных за распределенную пропускную способность, указано в законопроекте.