В Раду внесли законопроект об ограничении импорта российской электроэнергии

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус (фракция «Слуга народа») инициировал законопроект об ограничении импорта электроэнергии из Российской Федерации.
Соответствующий проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно мер по усилению энергонезависимости Украины № 5208 обнародован на сайте Рады в среду.
«Временно, до 31 декабря 2021 года, Регулятор (Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, НКРЭКУ — Ред.) имеет полномочия ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах на 2021 год в части межгосударственных сечений между Украиной и государством, признанным Верховной Радой страной-агрессором», — говорится в законопроекте.
Согласно законопроекту, Регулятор также имеет право аннулировать результаты годового аукциона по распределению пропускной способности на 2020-2021 годы в части сечений с РФ.
В таком случае осуществляется компенсация средств, уплаченных за распределенную пропускную способность, указано в законопроекте.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016