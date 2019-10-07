У Зеленского считают, что капитуляция уже произошла

В документе, который подписал представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, нет ничего, чего не было бы в подписанных Украиной Минских соглашениях.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по международным отношениям и нардеп от «Слуги народа» Богдана Яременко
«Акции протеста. Я за. Правильно, это сложный вопрос и мнение общественности должно быть услышано ... Против чего я? Против нагнетания. „Нет капитуляции“ — это очень опасная заявка, это заявка о непонимании происходящего. Капитуляция, если и была в Украине, когда была положена основа всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей — это формула Штайнмайера и так далее — это сентябрь 2014 года и февраль 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения, где есть все то, на что согласился Кучма в сентябре этого года», — заявил он.
Яременко отметил, что в документе, который подписал представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, нет ничего, чего не было бы в подписанных Украиной Минских соглашениях.
Он заявил, что отказываться от мирных переговоров — очень опасная позиция: она будет вести к изоляции Украины
«Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет принципиальных вещей, но не жертвовать чем-то в этих переговорах — мы не сможем. Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции — она уже произошла. Больше, чем было — никто не допустит», — заверил он.
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