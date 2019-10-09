Франция требует созвать Совбез ООН из-за вторжения Турции в Сирию

Франция потребовала созвать Совет Безопасности ООН в связи с началом операции Турции в Сирии. Об этом заявила госсекретарь МИД Франции по европейским вопросам Амели де Моншален, передает Reuters.
Министр также заявила, что Франция, Великобритания и Германия вскоре подготовят заявление, в котором «решительно осуждают» турецкую операцию в Сирии.
Ранее президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции на северо-востоке Сирии под названием «Источник мира», направленной против курдских формирований в этом районе.
Вашингтон также отказался поддерживать турецкую операцию и предупредил, что Турция сама будет отвечать за действия боевиков «Исламского государства» в занятых районах Сирии.
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