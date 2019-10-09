Гончарук невнятно прокомментировал новости о повышении тарифов

Кабинет министров пока не планирует принимать решения касательно увеличения тарифов на отопление.
Об этом рассказал на брифинге после заседания Кабмин 9 октября премьер-министр Алексей Гончарук, передает УП.
«Сегодня никаких решений по повышению тарифов не принималось и правительство не планирует в ближайшее время делать то, чтобы повысились тарифы», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
В то же время Гончарук напомнил, что решение об этом принимает не только правительство и давать прогноз на будущее отказался.
«Во-вторых когда мы подойдем к принятию этого решения, дадим этому необходимую оценку. Я не Нострадамус. Мы стремимся сделать так, чтобы тариф не увеличивался, все для этого делаем, но это не только от нас зависит. Сейчас я не хотел бы давать ответ на этот вопрос. У меня его нет», — отметил премьер.
Напомним, что в последние дни в СМИ появились сообщения о намерении местных теплоэнерго повысить тарифы на отопление примерно на 30%.
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