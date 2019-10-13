ФРГ и Франция прекращают экспорт оружия в Турцию

В связи с военной операцией Турции в Сирии правительство ФРГ остановило экспорт оружия Анкаре. Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью газете Bild am Sonntag в субботу, 12 октября.

«С учетом турецкого наступления на северо-востоке Сирии правительство ФРГ более не будет давать разрешение на продукцию военного назначения, которую Турция может задействовать в Сирии», — подчеркнул министр иностранных дел. Член НАТО Турция является крупнейшим импортером оружия из Германии.

Вслед за ФРГ от экспорта оружия в Турцию в тот же день отказалась и Франция. Как следует из совместного заявления французских министерств обороны и иностранных дел, турецкое наступление на севере Сирии угрожает европейской безопасности. В связи с этим Париж незамедлительно прекращает экспорт всех видов оружия, которые могут быть задействованы в рамках военной операции Анкары. Кроме того, в заявлении указывается, что главы МИД стран-членов ЕС на заседании в Люксембурге, которое намечено на понедельник, 14 октября, выработают скоординированную позицию в отношении турецких действий.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом 12 октября высказал серьезные опасения в связи с военными действиями Турции в Сирии и призвал президента закончить военную операцию и начать диалог. Как сообщил представитель британского правительства, премьер-министр считает, что операция Турции «может усугубить гуманитарную ситуацию в этом регионе и подорвать прогресс», достигнутый в борьбе с террористами «Исламского государства». «Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания не может поддержать военные действия Турции», — заявил представитель Лондона.

Турецкая армия 9 октября начала операцию в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

В ЕС и США группировка YPG тоже признана террористической, но возглавляемое ею объединение «Демократические силы Сирии» (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками «Исламского государства». Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии.

Анкара намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.