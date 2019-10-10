Психолог Даниэль Канеман: «Все успешные люди — склонные к риску оптимисты»

В 2002 году психолог Даниэль Канеман получил совместно с экономистом Верноном Смитом Нобелевскую премию по экономике. Они объяснили, как люди принимают значимые экономические решения в условиях неопределенности (не слишком разумно). В 2011 году вышла его книга «Думай медленно, решай быстро», которой руководствуются инвесторы, принимая решения, продавцы, выбирая оптимальную маркетинговую стратегию, основатели, собирая команду, и очень многие люди в самых разных ситуациях. Даниэль Канеман рассказал, каких когнитивных ловушек надо избегать предпринимателям, стоит ли брать пример с успешных людей и почему так трудно — но необходимо — оценивать сотрудников не по результатам, а по процессу.

Почему предприниматели рискуют

Основателям компаний свойственно когнитивное искажение, которое называется эффект самоуверенности. Оно выражается в том, что человек больше доверяет собственным суждениям, чем объективной реальности.

В большинстве случаев люди идут на риск, потому что не понимают, что рискуют. Иначе они просто не стали бы этого делать. Люди слишком оптимистичны и отказываются воспринимать информацию, которая могла бы удержать их от опасных решений.

Предприниматели в целом — огромные оптимисты. Сверхоптимисты. Даже когда они специально нанимают людей, способных дать объективную оценку их идеям, все заканчивается тем, что предприниматели их просто не слушают. А если бы слушали, могли бы избежать серьезных ошибок.

Многие из тех, кто добился очень большого успеха, в какой-то момент жизни совершили что-то безумное и иррациональное. Но не стоит делать вывод, что это и есть причина их успеха.

Парадокс в том, что мы хотим учиться у успешных людей, но все они — оптимисты, склонные к излишнему риску. Статистически это не самая хорошая стратегия. Согласно одному исследованию, если вы придумали какую-то новаторскую идею, в среднем выгоднее забыть о ней и пойти в наём, чем пытаться построить на своем изобретении бизнес. При этом некоторые идеи выстреливают и приносят огромную прибыль, — то ли это хорошие идеи, то ли просто из-за везения. Но именно на эти примеры мы обращаем внимание и думаем, что оптимизм и вера в себя — это ключ к успеху. В большинстве случаев это так не работает.

С другой стороны, если не покупать лотерейный билет, никогда не выиграешь.

Как влиять на чужие решения

Самая сложная задача — заставить людей принимать хорошие для них решения. Этим занимается психология влияния, экспертом по которой является Роберт Чалдини, — всем, кто хочет в этом разобраться, я рекомендую его работы. Это целое искусство — заставить людей измениться, не споря с ними, не принуждая их ни к чему, с минимальным набором стимулов для мотивации.

При правильном подходе вам будет достаточно совсем немного угроз и обещаний, чтобы получить нужный результат. Вся поведенческая экономика — не только психология влияния — направлена на то, чтобы людям было легче меняться к лучшему.

Не надо толкать людей туда, куда вам надо, чтобы они шли, надо убирать препятствия, чтобы им было удобнее двигаться в этом направлении.

Этой идее в психологии почти 100 лет, но мне она до сих пор кажется самой гениальной: если вы хотите повлиять на людей, облегчите им то действие, которого вы от них добиваетесь. Это гораздо эффективнее, чем давление.

Call-out culture и психология толпы

Вызвать у людей коллективный гнев очень легко. Эту эмоцию в целом несложно спровоцировать, но если это еще и общее, разделенное чувство — людям это, по какой-то причине, приносит удовольствие. Когда вас много и вы одновременно возмущены одним и тем же — это приятно.

Приятно быть частью группы, другие участники которой разделяют ваши эмоции и чувства. Злость — очень мощное чувство. Достаточно одного твита в 140 знаков, чтобы начался необратимый процесс, который всего за несколько недель перерастет из легкого недовольства в полное уничтожение объекта негодования. В случае с брендами это может быть бойкот или отказ от сотрудничества со стороны партнеров.

Если вы оказались объектом такого коллективного гнева, оптимальная стратегия зависит от ситуации. Если все зашло достаточно далеко, молчание становится опасным: раз вы все это терпите, значит, действительно виноваты во всем, что о вас говорят.

Согласно недавним исследованиям, гнев — позитивная эмоция, он вызывает такие же импульсы в мозге, как радость. Людям нравится злиться. Лучше злиться, чем бояться. Злость предполагает, что вы намерены что-то сделать по этому поводу. А коллективная ярость — это как наркотик.

Как играть и не проигрывать

Самый главный совет, который я могу дать, — каждый раз, когда существует вероятность совершить ошибку, остановитесь и подумайте. Притормозите.

Поведенческая экономика учит, что индивидуальные игроки должны воздерживаться от финансовых решений, таких как высокорисковые инвестиции, например, в биткоин. Решения экспертов, а тем более решения, которые принимают в инвестиционных фондах, — надежнее. Люди, которые инвестируют в актив, в котором сами глубоко не разбираются, идут на огромный риск. Возможно, гораздо больший, чем осознают.

Если хотите выиграть, выделите часть денег, которую готовы проиграть. Как в казино. Это должна быть сумма, потеря которой не приведет к горьким сожалениям и ужасным последствиям для вашей жизни. Относитесь к высокорисковым инвестициям как к азартным играм.

Когда вам нужно сделать важный выбор или принять серьезное решение, думайте о нем не изолированно, а оценивайте ситуацию в контексте. Сопоставьте ее с другими похожими ситуациями. Разделите проблему на элементы (в случае с бизнесом — наличие рынка, команда, etc.) и оцените каждый из них отдельно — чтобы избежать гало-эффекта (когнитивное искажение, при котором общее впечатление от объекта влияет на восприятие его отдельных составляющих. — Ред.).

Как ИИ изменит мир

Самое важное, что произошло в мире за последнее время, — развитие искусственного интеллекта. Оно очень существенно повлияет на жизнь людей. Раньше выходили исследования о том, что статистический прогноз работает лучше клинического, но сейчас выясняется, что прогноз ИИ еще точнее. Искусственный интеллект устанавливает нелинейные связи и находит более сложные отношения, если в его распоряжении достаточно данных.

ИИ может не только предсказывать вероятность инфаркта лучше, чем врачи, он может предсказывать возможные ошибки врачей. Если люди смогут делегировать часть своих размышлений искусственному интеллекту, это изменит нашу жизнь. Очень интересно, как будет развиваться взаимодействие между человеком и искусственным интеллектом.

ИИ совершает ошибки, которые не совершил бы человек, но человек совершает ошибки, которые не совершил бы компьютер. Мы замечаем только глупые ошибки, которые мы бы не допустили.

Люди больше доверяют друг другу, чем роботам, потому что они не понимают роботов. Но это временно. Сейчас мы приезжаем в аэропорт на беспилотном поезде, и нас это не беспокоит, это обычное явление. Когда они только появились, люди боялись в них ездить, — там же не было водителя! И эта трансформация происходит во всех сферах.

Мы доверяем рекомендациям искусственного интеллекта — Netflix или Amazon, — потому что они довольно хороши, — не идеальны, но точно лучше тех, что мог бы дать человек. Лишь вопрос времени, когда люди будут полностью доверять ИИ.

Если технологии ИИ будут развиваться настолько быстро, насколько мы предполагаем (а это под большим вопросом), то нас ждут масштабные социальные потрясения. Множество людей одновременно останутся без работы. При этом роботы заменят не только тех, кто занимается ручным трудом. Под угрозой врачи, адвокаты, профессиональные инвесторы. Уже сейчас роботы успешно заменяют дерматологов, радиологов — это если говорить о медицинских профессиях. Переход к новому социальному устройству будет очень болезненным.

Почему нельзя наказывать за плохой результат

У нас довольно ограниченный контроль над результатом наших действий, нам приходится принимать решения в условиях неопределенности. Вы можете все сделать правильно, но из-за чистого невезения все закончится катастрофой. Поэтому разумнее оценивать сотрудников не по результатам — которые зависят от различных обстоятельств, — а по действиям.

Руководителям сложно абстрагироваться от результата. Все мы сильны задним умом: если результат плохой, мы оглядываемся на решения, которые ему предшествовали, и думаем: «Какие глупые решения!» Это происходит автоматически. Чтобы изменить это в себе и научиться оценивать чужую работу не по результату, а по процессу, нужна серьезная самодисциплина.

Важно, чтобы сотрудники не боялись принимать на себя риск, когда это нужно. В компаниях, где сотрудников наказывают за плохие результаты, страх перед риском становится чрезмерным.

Хорошая стратегия — в случае, когда необходимо принять высокорисковое решение, поручить это группе, а не одному человеку.

По большому счету все, что я говорю, — это очень простые вещи, здравый смысл. Мне даже неловко, что я в каком-то смысле оказался голосом здравого смысла. С другой стороны, иногда люди более охотно верят экспертам, чем тому, что им подсказывает собственный разум.

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