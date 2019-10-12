В США приостановили выпуск криптовалюты Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки (SEC) объявила, что был наложен временный судебный запрет на два офшора, которые предположительно проводят незарегистрированное первичное размещение (ICO) токенов на территории США и за рубежом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комиссии.
Речь идет о компании Павла Дурова Telegram Group Inc. и ее «дочке» TON Issuer Inc. C января 2018 года они привлекли от инвесторов более 1,7 млрд долларов на создание блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram.
Офшоры уже продали около 2,9 млрд токенов Gram 171 покупателю по всему миру (в том числе более более миллиарда Gram 39 покупателям в США). Telegram обязался запустить блокчейн-платформу до 31 октября текущего года.
В жалобе комиссии указывается, что создатели TON не зарегистрировали продажу и дальнейшее обращение криптовалюты Gram, что является нарушением положений американского Закона о ценных бумагах от 1933 года.
В Telegram пока не комментировали ситуацию.
Напомним, ранее сообщалось, что в январе 2018 года Telegram заявил о намерение создать собственную блокчейн-платформу и криптовалюту. Платформа получила название Telegram Open Network (TON), а криптовалюта — Gram.
Кроме того, международная платежная система PayPal вышла из ассоциации проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra.
Ранее проект Facebook подвергся резкой критике финансовых регуляторов и правительств ряда стран. В частности, о намерении заблокировать криптовалюту Libra в Европе заявила Франция.
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