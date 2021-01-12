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Telegram вышел на второе место по скачиваемости в США

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Telegram вышел на второе место по скачиваемости в США

Мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США, после того как Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента Дональда Трампа, а Apple и Google удалили из магазинов приложений популярную у его сторонников соцсеть Parler. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, за неделю с 6 января Telegram в США скачали около 545 тыс. раз, что почти в три раза больше, чем неделей ранее. Помимо блокировок аккаунтов, связанных с Трампом, на рост популярности Telegram также могло повлиять изменение политики конфиденциальности другого популярного мессенджера — WhatsApp. 8 января администрация последнего объявила о том, что персональные данные пользователей приложения WhatsApp предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook.

Издание обратилось за комментарием к основателю Telegram Павлу Дурову, на момент выхода материала он не ответил на запрос.

Дуров после изменения политики конфиденциальности WhatsApp заявил об ускорившемся «бегстве» пользователей в Telegram. По его словам, одновременно с этим появились платные боты, которые начали публиковать фейки о Telegram и «предвзятую информацию» о WhatsApp.

Основатель Telegram также прокомментировал удаление соцсети Parler, которую использовали сторонники Трампа, из магазинов App Store и Google Play. Apple и Google обвинили ее в отсутствии модерации и распространении «угроз общественной безопасности».

«Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям», — полагает Дуров. Чтобы «сохранить доступ к свободному потоку информации», он призвал пользователей переходить с iOS на Android, на которой можно устанавливать собственные приложения через apk-файлы. По словам основателя Telegram, команда мессенджера работает над созданием веб-версии приложения для браузера Safari.

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Блокировка аккаунтов, связанных с Трампом, началась после 6 января. В тот день сторонники президента вышли на многотысячный митинг против результатов президентских выборов, согласно которым победил соперник Трампа демократ Джо Байден. В тот день они сорвали заседание конгресса США, который должен был утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. Демонстранты прорвали оцепление и штурмовали Капитолий. Полиции удалось вытеснить их лишь через несколько часов. Она разгоняла протестующих с помощью слезоточивого газа, дубинок и огнестрельного оружия. В результате беспорядков погибли пять человек.

После беспорядков соцсети начали блокировать аккаунты Трампа и его сторонников. Их руководство назвало причиной желание избежать возможных провокаций насилия, в том числе перед грядущей инаугурацией Байдена 20 января.

США, Telegram
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