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Нацбанк снизил учетную ставку

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Нацбанк снизил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) решил с 25 октября понизить учетную ставку до 15,5% годовых с 16,5% годовых, на котором она находилась с 6 сентября этого года.

«Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит устойчивую тенденцию к замедлению инфляции до цели 5%», — указано в сообщении центробанка в четверг.

Правление НБУ отметило, что в основе этой устойчивой тенденции — постепенное ослабление фундаментального давления на цены, признаком которого является стремительное замедление базовой инфляции.

«Жесткая монетарная политика стала одной из причин укрепления обменного курса и улучшения инфляционных ожиданий. Это заметно сказывается на ценах и превышает влияние факторов, которые, наоборот, давят на цены в сторону повышения, в частности влияние все еще устойчивого потребительского спроса», — отметил регулятор.

По его прогнозам, инфляция в этом году снизится до 6,3%, а в следующем войдет в целевой диапазон и достигнет среднесрочной 5% в конце 2020 года.

«По-прежнему, наиболее резкое снижение учетной ставки ожидается в течение 2020 вместе с возвращением инфляции к целевому диапазону и улучшением инфляционных ожиданий», — отмечается в сообщении НБУ.

Центробанк добавляет, что существуют возможности и для более быстрого снижения учетной ставки до 8%.

«Важное условие для этого — ускоренная реализация ключевых внутренних реформ. Речь идет как о реформах, предусмотренные меморандумом о взаимодействии между правительством и Национальным банком, так и о судебной реформе как необходимом предусловии обеспечения верховенства права в Украине», — указывает НБУ.

В то же время регулятор заявляет, что реализация ряда определенных проинфляционных рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения, может вызвать более медленное снижение процентной ставки до 8%.

По мнению НБУ, базовая инфляция будет замедляться до конца 2019 существеннее, чем прогнозировалось ранее, а цены на топливо будут оставаться ниже прошлогодних, благодаря прочному обменному курсу гривни. В то же время на инфляцию в сторону увеличения будут влиять неблагоприятные погодные условия, снижающие предложение овощей.

Центробанк указывает, что даже при постепенном снижении учетной ставки ее реальное значение будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий.

«Сравнительно высокие реальные процентные ставки будут поддерживать инвестиционную привлекательность гривневых финансовых инструментов и, соответственно, сказываться на обменном курсе гривни», — отмечает регулятор.

По его мнению, более благоприятная, чем ожидалось ранее, ситуация на валютном рынке позволит нивелировать давление на цены со стороны внутреннего спроса, который по новому прогнозу будет несколько выше, чем предполагалось до сих пор.

Нацбанк добавил, что постепенной дезинфляции будет способствовать взвешенная фискальная политика, относительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках и рост предложения продовольственных товаров благодаря повышению продуктивности сельхозпроизводства.

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Как сообщалось, НБУ 26 апреля понизил учетную ставку до 17,5% годовых с уровня 18% годовых, на котором он удерживал ее с начала сентября 2018 года. Затем НБУ в середине июля и начале сентября текущего года снижал учетную ставку каждый раз на 0,5 п.п.

НБУ, учетная ставка
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