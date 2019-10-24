Новые правила для ФЛП в Украине: что нужно знать предпринимателям

Законы о кассовых аппаратах для ФЛП и так называемый механизм «кэшбек», которые активно обсуждали предприниматели последние месяцы, на днях уже официально опубликовали в газете «Голос Украины». Несмотря на многочисленные замечания со стороны представителей бизнеса, президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения, предложенные депутатами от «Слуги народа». Власти надеются, что нововведения выведут из тени средний и крупный бизнес, который часто использует схему работы через физических лиц-предпринимателей, чтобы платить меньше налогов. В то же время нововведения существенно меняют правила игры и самих малых предпринимателей.

Обязательные кассовые аппараты

Главная новация — почти весь малый бизнес должен будет со временем обязательно перейти на регистраторы расчетных операций (РРО), то есть кассовые аппараты. Для определенных категорий ФЛП ввели отсрочку. Так, до октября 2020 без чеков еще смогут работать предприниматели с доходом меньше миллиона гривен в год (кроме продавцов бытовой техники, лекарств и медицинских изделий). Также с октября следующего года новые правила заработают для так называемой «группы риска» независимо от их дохода. А это — интернет-магазины, курьерские службы, продавцы ювелирных изделий, тканей, автозапчастей, а также магазины секонхенд, гостиницы, рестораны, кафе быстрого обслуживания, турагентства. Считается, что именно эти отрасли являются рискованными для реализации «серого товара» или контрабанды, а новации заставят контролировать эти процессы. С января 2021 фискализация станет обязательной для всех плательщиков единого налога 2, 3 и 4 групп. Под действие закона не подпадают только ФЛП 1 группы, то есть те, чей годовой доход не превышает 300 тысяч гривен.

Переход на «цифру»

Параллельно или вместо традиционных кассовых аппаратов предприниматели смогут использовать для расчетов собственные электронные устройства со специальными приложениями. В правительстве обещают, что такое программное обеспечение можно будет установить бесплатно, а его регистрация будет осуществляться по упрощенной процедуре. Поэтому предприниматели смогут выдавать потребителям электронные чеки вместо обычных бумажных.

Ожидается, что новая система заработает с 19 апреля 2020 года. Некоторые программы доступны для тестового использования уже сейчас. Предполагается, что такие системы будут работать до 36 часов в режиме оффлайн. В Государственной налоговой службе признают, что в Украине до сих пор не везде есть стабильное интернет-покрытие для надлежащей работы, а потому во время переходного периода намерены урегулировать этот вопрос.

Отчетность и учет товаров

Владельцы программных кассовых аппаратов, как и традиционных, должны будут ежедневно создавать фискальные отчетные чеки и копии расчетных документов (контрольные ленты) в бумажной или электронной форме. Предприниматели из «группы риска» также должны будут иметь первичную документацию, подтверждающую происхождение товаров. Это направлено на то, чтобы контролировать легальность продукции.

Обязательным для них становится учет всех товаров и услуг, наименования которых должно быть предварительно запрограммированно. Соответственно, предприниматель должен вовремя делать переоценку товаров в кассовом аппарате, «вбивать» новые позиции, контролировать их наличие в базе. «Если, например, маленький магазин имеет тысячу позиций бижутерии или фурнитуры, то все нужно будет учесть. Это сложно выполнить и может привести к непреднамеренным ошибкам, которые сразу будут подпадать под штраф», — предостерегает президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак. За торговлю неучтенными товарами предусмотрена санкция в размере двойной стоимости. За различные нарушения при использовании кассовых аппаратов и представлении отчетности предусмотрена система штрафов от 85 до 8500 гривен.

Жалобы на неправильные чеки

Чтобы предприниматели не скрывали доходы, законодатели вводят такой механизм контроля как «кэшбек». Если потребитель заметит ошибку в чеке, он сможет обратиться в контролирующие органы и претендовать на полную компенсацию. Неправильным считается чек, который частично или полностью не фискализирован, то есть не был зарегистрирован на сервере Государственной налоговой службы. Проверить это, как и подать жалобу, можно будет через личный Электронный кабинет налогоплательщика. Жаловаться можно только в отношении товара или услуги стоимостью от 850 гривен.

После переходного периода штраф за первое нарушение для ФЛП составит 100 процентов стоимости товара, каждое последующее — 150 процентов. Эта норма начинает действовать с октября 2020 года. Александр Чумак прогнозирует, что потребители в погоне за «кэшбеком» писать заявления наугад, открывая новые возможности для налоговиков «контролировать и давить на предпринимателя».

«Потеря времени, нервов и денег»

В экспертной среде неоднозначно воспринимают нововведения. Представители бизнеса в целом приветствуют возможность использовать параллельно с традиционными кассовыми аппаратами современные технологии. Но настаивают на том, что такие программы еще нужно отработать на практике. «Крайне важно, чтобы фискализация заработала грамотно и качественно», — отмечает заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская.

В свою очередь, в Ассоциации частных работодателей считают, что введенные нормы изрядно усложнят работу и нанесут существенный ущерб малому бизнесу. В организации скептически оценивают возможность массового и быстрого перехода на электронные чеки и считают, что многие предприниматели будут вынуждены в ближайшее время покупать еще старые аппараты. «Установка традиционной кассовой системы обойдется в около 20 тысяч гривен, дополнительные расходы повлечет привлечение бухгалтера, услуги которого стоят от трех тысяч гривен», — говорит Александр Чумак. Но самое болезненное, чего стоит ждать ФЛП в свете новых изменений, — это усиление контроля со стороны налоговиков, считает специалист, и добавляет, что любая проверка для предпринимателя — «это всегда потеря времени, нервов и, конечно, денег».

Впрочем, в правительстве обещают научить бизнес работать по новым правилам и максимально избегать возможных ошибок. Предпринимателям вскоре предоставят ряд подробных дополнительных разъяснений относительно законодательных изменений.

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