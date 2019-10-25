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Прямые контакты между украинскими судьями и представителями ЕС помогут Украине провести судебную реформу, - юрист

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Прямые контакты между украинскими судьями и представителями ЕС помогут Украине провести судебную реформу, - юрист

Построение эффективной судебной системы в Украине возможно путем сотрудничества украинских специалистов в области права с европейскими партнерами Украины.

Об этом заявил адвокат Андрей Заяц, комментируя итоги международной конференции «Украино-европейский диалог касательно вопросов правосудия», которая прошла в Страсбурге в помещении Европарламента 22 октября и на которой присутствовали депутаты Европарламента, украинские депутаты, а также украинские судьи.

«Я не сомневаюсь в том, что Украина может сама провести судебную реформу, но поскольку мы строим европейское государство, стремимся в Европу, то нам однозначно нужно свою позицию доносить, делиться своими мыслями с представителями иностранных государств, чтобы получать какой-то практический опыт с их стороны и как-то имплементировать его в наше законодательство», — заявил он.

Юрист отметил высокую осведомленность представителей ЕС о процессах, которые происходят в Украине.

«Конференция показала что они заинтересованы ( в том, что происходит в Украине, — Ред.) и что критика (со стороны ЕС, — Ред.) о которой у нас говорили после принятия законопроекта о внесении изменений в закон „О судоустройстве и статусе судей“ и закона „О высшем совете правосудия“ в части изменения количества судей Верховного суда, оказалась фейком, раскрученным внутри нашего государства. Представители европейских стран и европейские парламентарии только поддержали принятый законопроект и подтвердили то, что они поддерживают намерения Украины в проведении судебной реформы», — рассказал он.

Адвокат считает крайне полезным такой формат сотрудничества, при котором представители украинской судебной системы напрямую общаются с европейскими политиками.

«Такой формат необходим для того, чтобы был диалог с глазу на глаз, чтобы общение не строилось только через средства массовой информации. Необходимо, чтобы делегаты из Украины общались непосредственно с европейскими парламентариями, получали из их уст практические рекомендации. Такой диалог нужен и, я полагаю, в дальнейшем практика покажет его эффективность», — отметил юрист.

Он считает, что Европа может стать союзником украинской судебной системы в деле отстаивания ее независимости от других ветвей власти.

«В украинском законодательстве еще существует много норм, таких как статья 375 Уголовного кодекса, которая уже на протяжении длительного времени расценивается и внутри страны и экспертами Совета Европы как рычаг давления на органы судебной власти. Дела по таким статьям, как показала практика, возбуждаются еще до приобретения судебным решением законной силы. Т.е. орган досудебного расследования берет на себя функцию судебной власти и показывает, что некое решение неправосудно и, соотвествено, апелляционная инстанция уже не может объективно принять решение по пересмотру такого дела. Недопустимость существования такой практики была подтверждена европейскими коллегами и было отмечено, что в европейских странах вообще нет подобной нормы и что нужно ставить вопрос о внесения изменений или вообще об исключения таких норм из нашего Уголовного кодекса с целью обеспечения независимости судей в Украине», — рассказал адвокат.

Андрей Заяц убежден, что в случае проведения грамотной судебной реформы в Украине возможен эффективный суд.

«Но для этого нужно обеспечить независимость суда со стороны государства, от вмешательства других ветвей власти. Псевдореформа, которая проводилась на протяжении последних пяти лет, заключавшаяся в многократном внесении изменений в законы и проведении разных квалификационных испытаний для судей, лишь усилила давление на судей и уменьшила защиту судебной системы со стороны государства», — отметил он.

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Для проведения качественной реформы, убежден юрист, украинские судьи должны более активно принимали участие в обсуждении судебной реформы.

«Нужны такие платформы, такие круглые столы, но перед консультациями с нашими европейскими партнерами нужно организовывать подобные мероприятия и внутри страны, приглашать судей, имеющих значительный опыт, возможно, судей в отставке, судей Верховного суда, и приходить к консенсусу, выявлять недостатки нашей судебной системы, создавать механизмы для дальнейшего ее развития и укрепления. Чтобы выходить на международную площадку и обсуждать конкретные вопросы, получать рекомендации. Потому что, как показал этот круглый стол, европейцы поддерживают нас полностью, но они не хотят вмешиваться в независимость нашего государства путем раздачи конкретных указаний — там ждут от нас предложений, как мы сами видим реформу судебной системы», — отметил адвокат.

судебная реформа, суды, Андрей Заяц
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