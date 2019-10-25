За бывшего нардепа Микитася внесли 80 миллионов залога

За эск-депутата Верховной Рады и застройщика Максима Микитася, подозреваемого в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии, внесли 80 миллионов гривен залога.
Об этом сказал адвокат Микитася Павел Козлов в комментарии УП.
«Вчера внесли за него залог. Его родные. Сегодня утром я подал документы, и сегодня он должен выйти», — отметил юрист.
Адвокат не смог уточнить, кто именно из родственников вносил залог, отметив, что видел только справку, что средства внесены не с юрлица, а от близких родственников.
Он также добавил, что Микитась выйдет из СИЗО ориентировочно в полдень или чуть позже.
Напомним, что Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен.
4 октября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн грн.
22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда арестовала экс-нардепа и застройщика Максима Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы с 5,5 до 80 миллионов гривен.
По словам прокурора, в материалах есть несколько разговоров Микитася с разными людьми о возможности убийства свидетеля и одного из подозреваемых.
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