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Депутаты Евпропарламента обсудили с украинскими судьями реформу судебной системы в Украине

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Депутаты Евпропарламента обсудили с украинскими судьями реформу судебной системы в Украине

Судебная система в Украине сможет полноценно развиваться в европейском направлении только при условии ограничения давления на нее со стороны высшего руководства страны - таким был главный месседж международной конференции «Украина - Европа: диалог по вопросам правосудия», которая состоялась 22 октября в французском Страсбурге в здании Европарламента.

Конференция, трансляция которой велась на странице в Facebook, была посвящена вопросам реформы судоустройства в Украине. Во время обсуждения участники дискуссии поднимали тему коррупции, анализировали предыдущие этапы реформы судопроизводства и говорили о дальнейших действий для ее полноценного проведения.

Народный депутат Ирина Венедиктова рассказала об изменениях, вступившие в силу уже после принятия последнего президентского законопроекта.

«Важным звеном в судебной системе являются органы судейского самоуправления. У нас это Высший совет правосудия. Новым законом ему предоставляются максимально широкие полномочия. При ВСП будет создана Комиссия по этике, что даст судебной системе возможность самой себя очищать. Для системы и для украинского общества в целом это очень важный шаг», - отметила она.

Также была затронута тема реформы Верховного суда. В частности, председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк, который также присутствовал на конференции, отметил, что реформа Верховного суда времен Петра Порошенко абсолютно себя не оправдала.

«Новой власти нужно больше опираться на мнение украинского общества, в частности, его профессиональной части», - подчеркнул он.

«В связи с этим сокращение количественного состава суда, которое инициируют новые власти - это положительный момент. Так же как и выравнивание заработных плат для судей, поскольку по закону судьи равны и разный уровень зарплат судей - это нонсенс», - рассказал он депутатам, подчеркнув при этом важность обеспечения в результате реформы реальной независимости судебной системы.

Его позицию поддержал евродепутат Петрас Аустревичус, отметив, что «власть должна сосредоточиться на обеспечение независимости работы институтов».

В свою очередь экс-судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Владимир Колесниченко заявил, что судебную систему в Украине необходимо организовать так, чтобы она «законодательно имела границы от посягательства на ее независимость». Для этого, по его мнению, необходимо создать условия, при которых судья сможет принимать свои решения на основании закона, а также провести децентрализацию.

«Необходимо провести децентрализацию, чтобы центральные органы власти - Верховный Совет и президент - не имели возможности назначать судей первой и второй инстанции. Это должны делать общины на тех территориях, на которых они осуществляют правосудие», - заявил Колесниченко, отметив, что судьи могут избираться прямым голосованием народа, или же назначаться органами местного самоуправления.
В целом, проанализировав главные ошибки предыдущей власти, участники международной конференции выразили надежду на то, что при президенте Зеленском в Украине смогут направить судебную реформу в правильном русле.

В том числе, участники разговора отметили, что Украина должна выполнять норму Консультативного совета европейских судей, изложенную в заключении №17/2014, о том, что «освобождение от должности судьи не должно быть следствием одних только неудовлетворительных результатов оценки», а также рекомендации Группы государств против коррупции Совета Европы GRECO об отмене статьи 375 Уголовного кодекса Украины, которая используется как средство давления на судей и подрывает независимость судебной власти, о чем также на национальном уровне постоянно указывается в ежегодном докладе Высшего совета правосудия о состоянии независимости судей Украины.

Европейские парламентарии выразили полную поддержку Украине в ее стремлении создать честный и независимый суд.

«В Украине есть все условия, чтобы создать честное, беспристрастное правосудие, в частности, даже за этим столом есть люди, которые хотят этого и у которых достаточно профессионализма для осуществления необходимых реформ», - отметил евродепутат Витольд Ващиковский.

В завершение конференции стороны договорились подписать Меморандум о дальнейшем сотрудничестве ради построения справедливого судоустройства в Украине.

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Конференция «Украина - Европа: диалог по вопросам правосудия» прошла 22 октября в Страсбурге в здании Европарламента.

На ней присутствовали евродепутаты Натан Хилл (Великобритания), Витольд Ващиковский (Польша), Ришард Чарнецкий (Польша), Виола фон Крамон-Таубадель (Германия), Михал Симецкий (Словакия), Мирослав Радаковский (Словакия), Петрас Австревичус (Литва), Юозас Олекас (Литва), Иварс Иябс (Латвия), Андрей Кубилюс (Литва) и Здзислав Марек Красноденбский (Польша), народные депутаты Украины - Алексей Жмеренецкий и Ирина Венедиктова, судьи – Павел Вовк, Владимир Колесниченко, Павел Горбасенко, правозащитники - Сергей Клец и Анна Свириденко, эксперт по привлечению инвестиций Тимур Чмерук, а также общественные активисты.

 

Европарламент, судебная реформа, суды
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