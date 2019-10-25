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Кучма считает, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру на Донбассе

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Кучма считает, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру на Донбассе

Так называемая формула Шнайнмаера к миру на Донбассе не приведет, поскольку она не является формулой мира.

Об этом в Чернигове, после традиционного вручения стипендий Благотворительного фонда «Украина» лучшим студентам Черниговского национального технологического университета, сказал экс-президент Украины Леонид Кучма, сообщает Укринформ.

«Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула политическая на время или такая — „а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся“... Это вообще „сдать нас с потрохами“, так сказать», — отметил политик.

По словам Кучмы, проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы — это полный абсурд. Поскольку при нынешних условиях контролировать избирательный процесс туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.

Не может быть речи и об особом статусе Донбасса, считает экс-президент, потому что это — путь к конфедеративному устройству Украины, что для нашего государства является неприемлемым.

Еще одним нюансом, который надо учитывать, прежде чем соглашаться на какие-то условия, отметил Кучма, является состояние оккупированной территории.

«Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро», — сказал он.

Поэтому, добавил политик, восстановление мира на Донбассе — процесс длительный, и в значительной степени зависящий от позиции лидеров европейских стран, а особенно от позиции президента США Дональда Трампа.

«Потому что сегодня только эта страна более или менее влияет на Россию», — отметил Кучма.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст «формулы Штайнмайера». По его словам, формула предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными.

Леонид Кучма, формула Штайнмайера
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Пятница, 25 октября 2019
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