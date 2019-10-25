Кучма считает, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру на Донбассе

Так называемая формула Шнайнмаера к миру на Донбассе не приведет, поскольку она не является формулой мира.
Об этом в Чернигове, после традиционного вручения стипендий Благотворительного фонда «Украина» лучшим студентам Черниговского национального технологического университета, сказал экс-президент Украины Леонид Кучма, сообщает Укринформ.
«Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула политическая на время или такая — „а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся“... Это вообще „сдать нас с потрохами“, так сказать», — отметил политик.
По словам Кучмы, проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы — это полный абсурд. Поскольку при нынешних условиях контролировать избирательный процесс туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.
Не может быть речи и об особом статусе Донбасса, считает экс-президент, потому что это — путь к конфедеративному устройству Украины, что для нашего государства является неприемлемым.
Еще одним нюансом, который надо учитывать, прежде чем соглашаться на какие-то условия, отметил Кучма, является состояние оккупированной территории.
«Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро», — сказал он.
Поэтому, добавил политик, восстановление мира на Донбассе — процесс длительный, и в значительной степени зависящий от позиции лидеров европейских стран, а особенно от позиции президента США Дональда Трампа.
«Потому что сегодня только эта страна более или менее влияет на Россию», — отметил Кучма.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст «формулы Штайнмайера». По его словам, формула предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016