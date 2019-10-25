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Окружной суд Амстердама арестовал акции «Южного потока»

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Окружной суд Амстердама арестовал акции «Южного потока»

Окружной суд Амстердама 23 октября 2019 года арестовал 100% акций «Южного потока» (South Stream Transport BV), который отвечает за строительство и управление «Турецким потоком», сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях «Газпрома» при передаче этих акций компании «Трансгаз Краснодар» (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали замораживать активы «Газпрома» в Нидерландах по иску «Нафтогаза», — написал он на свое странице в Facebook.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

«Газпром» подал апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Тем не менее, в отчетности по РСБУ «Газпром» указал, что зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной в размере $4,7 млрд.

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«Нафтогаз» пытается взыскать долг с «Газпрома» в международных судах, проводит кампанию по аресту активов «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. НАК уже добился ареста в Англии принадлежащих «Газпрому» 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода «Голубой поток») в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед «Газпромом» на общую сумму около $2,5 млрд.

«Нафтогаз» рассчитывает завершить процесс взыскания с ПАО «Газпром» долга в конце 2020 года. «Мой прогноз: до конца 2020 года мы взыщем всю сумму — около $3 млрд ($2,6 млрд плюс проценты — Ред.). Начнем взыскание в середине 2020 года и закончим к концу 2020 года», — отмечал Витренко.

Нафтогаз України, Газпром, Южный поток
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Пятница, 25 октября 2019
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