Шольц видит выход из кризиса через выполнение «формулы Штайнмайера»

Разрешение кризиса вокруг Украины возможно через выполнение «формулы Штайнмайера». Об этом заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Из уважения к только что избранному президенту ФРГ (Франку-Вальтеру Штайнмайеру — Ред.) стоит сказать, что все едины во мнении, что путь из этой ситуации — это „формула Штайнмайера“. Она регулирует последовательность действий», — сказал Шольц.
В основе мирного урегулирования конфликта на Донбассе лежат минские договоренности. Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, проведение конституционной реформы в Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
«Формула Штайнмайера» была разработана бывшим главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером как механизм предоставления особого статуса Донбассу на постоянной основе. По этой формуле выборы на неподконтрольном Донбассе должны пройти до передачи контроля над границей, против чего выступает Украина.
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