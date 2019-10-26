В Киеве проходит марш за легализацию медицинского каннабиса

В столице проходит мирная акция под названием «Конопляный Марш Свободы» с требованием легализовать медицинский каннабис.
Как сообщает Укринформ, более 200 активистов прошли маршем от Кабинета министров к Верховной Раде. Они держат плакаты с надписями: «Просто сделайте это: урегулируйте законный доступ пациентов к медицинскому каннабису», «Это лекарство, а не наркотики», «Медицинский каннабис лечит», «Конопля лечит».
Акция проходит мирно, участников сопровождает полиция.
«Требование марша сегодня единственное — безотлагательная регистрация законопроекта или законопроектов о медицинском каннабисе, чтобы не оттягивать этот вопрос, чтобы законодательно урегулировать медицинский каннабис для нужд пациентов, медицины и науки. Речь идет о лекарственных средствах на основе каннабиноидов... Их обращение должно быть ограничено и контролироваться государством», — сказал соорганизатор акции Тарас Ратушный в комментарии журналистам.
Издание отмечает, что в лечении препаратами, содержащими медицинский каннабис, нуждаются около двух миллионов украинцев. В частности, более 20 тысяч детей с фармрезистентными формами эпилепсии (не поддается лечению существующими препаратами), сотни тысяч онкобольных, более 100 тысяч паллиативных пациентов и десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическими стрессовыми расстройствами. Лечебные свойства каннабиса являются признанными. Лекарства на его основе разрешены в 44 странах, в частности в странах ЕС.
Пока действующее законодательство не позволяет исследовать каннабис и его производные и использовать для лечения — эти вещества входят в списки наркотических и психотропных, обращение которых в Украине запрещено.
Врачи подчеркивают, что медицинские препараты с содержанием каннабиса не вызывают привыкание или зависимость. Каннабиноиды, которые в них содержатся, — это в основном вещество каннабидиол (КБД). Оно почти не имеет психотропного действия, обезболивает, расслабляет и тормозит. Именно КБД преобладает в медицинском каннабисе. Люди часто путают понятия рекреационного и медицинского каннабиса. Рекреационный каннабис, применяемый для получения удовольствия, содержит значительное количество тетрагидроканнабинола (ТГК). ТГК обладает выраженными психотропными эффектами и возбуждает нервную систему. Он является главным психоактивным компонентом марихуаны, и именно он вызывает привыкание и интоксикацию.
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