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Депутаты предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях, - законопроект

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Депутаты предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях, - законопроект

Народные депутаты предлагают урегулировать оборот конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности.

Размещенный на сайте Верховной Рады законопроект № 4553 предлагает имплементировать международный опыт в сфере регулирования оборота конопли для расширения доступа граждан Украины к лечению, проведению научных исследований эффективности конопли.

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 Авторами документа указаны 30 народных депутатов из фракций «Голос», «Слуга народа», «Европейская солидарность», а также внефракционные. Среди них — нардепы фракции «Голос» Ольга Стефанишина, Кира Рудык, Ярослав Юрчишин, фракции «Слуга народа» Виталий Безгин, фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Нардепы предлагают внести изменения в ряд законов, которые создадут условия для законного оборота конопли, в частности, для использования ее в медицинской практике, научно-технической деятельности и в промышленности.

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Документ определяет требования к субъектам хозяйствования, которые могут осуществлять операции, связанные с оборотом конопли, а также определяет и урегулирует распределение функций и полномочий контролирующих органов, которые обеспечивают борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных препаратов и прекурсоров.

В частности, предлагается новая норма, согласно которой оборот лекарственной и промышленной конопли, продуктов их переработки и изготовленных из них препаратов допускается только для использования в промышленных целях, научной и научно-технической деятельности, а также в медицинской практике по назначению врача.

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Оговаривается, что оборот наркотических средств, психотропных веществ, медицинской и промышленной конопли, продуктов их переработки и изготовленных из них препаратов разрешается при условиях обеспечения контроля и отслеживания такого оборота на всех его этапах.

Кроме того, предусматривается, что для отслеживания оборота наркотических средств медицинской и промышленной конопли, продуктов их переработки каждая партия и единица фасованной продукции маркируется уникальным кодом и вводится публичный электронный реестр оборота (перемещения) наркотических средств, психотропных веществ медицинской и промышленной конопли, продуктов их переработки.

Согласно законопроекту приобрести медицинскую коноплю и/или препараты, изготовленные из растений рода конопли (cannabis), по медицинским показаниям физическое лицо может только по рецепту врача.

Верховная Рада, конопля, законопроект
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