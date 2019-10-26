Рада уже в декабре может урегулировать деятельность интернет-СМИ

Верховная Рада сможет в декабре принять законопроект о медиа-сервисах, который, в частности, должен юридически определить, относятся ли интернет-порталы к средствам массовой информации.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев во время форума National Media Talk, передает Укринформ.

«Мы работаем над новым законопроектом. Мы хотим сделать его настолько верифицированным, насколько это возможно. Это должен быть документ, максимально близкий к медиа-кодексу. Мы создали рабочую группу — там медиаюристы, представители индустрии и министерства, депутаты. Я надеюсь, что в средине ноября мы сможем вынести на публичное обсуждение первый драфт (законопроекта), и если мы все придем к консенсусу, то в декабре можно будет провести голосование (в Верховной Раде — ред.) в первом чтении, чтобы снова, пройдя цикл обсуждения, получить уже окончательный законопроект», — заявил Потураев.

По его словам, этот законопроект о том, что на сегодняшний день «представляет собой украинский медиарынок».

В то же время Потураев уточнил, что этот документ «имеет родственную связь» с наработками комитета по свободе слова вопросов информационной политики, который в предыдущем созыве парламента возглавляла Виктория Сюмар (ныне депутат из фракции «Европейская солидарность»), а также в нем будут «наработки» Николая Княжицкого, у которого есть «очень качественный законопроект о прозрачности собственности и финансирования». По словам Потураева, положения этого проекта будут реализованы в новом законопроекте о медиа-сервисах.

Также на уточняющие вопросы, какую именно регуляцию онлайн-медиа будет предусматривать этот проект закона, Потураев ответил: «Регуляция должна быть проста: мы должны четко знать, что это медиа, а это — нет. То есть этот законопроект определит, является ли онлайн-медиа СМИ и каким именно. А что касается контент-контроля, — конечно, он должен быть, иначе мы будем постоянно проигрывать».

Кроме того, этот законопроект, по словам депутата, соответственно, будет предусматривать и расширение полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

«Если мы создаем единого медиарегулятора, который будет заниматься всеми медиа, то разумеется, что полномочия Нацсовета расширяются. Например, сейчас они не регулируют интернет», — уточнил Потураев.