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Financial Times тоже будет писать Kyiv вместо Kiev

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Financial Times тоже будет писать Kyiv вместо Kiev

Ежедневная британская газета международных финансовых кругов Financial Times отныне переходит на написание названия столицы Украины на английском языке в корректной транскрипции — Kyiv.

Об этом в Twitter сообщает посольство Украины в Соединенном Королевстве.

«Спасибо Financial Times за то, что приняли наши аргументы и согласились изменить написание названия столицы Украины на Kyiv вместо Kiev. Действительно отличная новость!»- говорится в публикации.

Напомним, что информационная кампания #CorrectUA, инициированная МИД Украины, стартовала в октябре 2018 года.

МИД призывает иностранные официальные учреждения и коммерческие компании отказаться от использования основанных на русской транскрипции названий украинских городов и перейти на корректные: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. В рамках кампании запущен флешмоб #KyivNotKiev.

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Недавно стало известно, что ведущее британское издание The Telegraph переходит на написание названия столицы Украины на английском языке в корректной транскрипции — Kyiv.

Ранее сообщалось, что одно из ведущих изданий США The Washington Post также будет писать Kyiv вместо Kiev.

Financial Times, Kyiv
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