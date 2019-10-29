Financial Times тоже будет писать Kyiv вместо Kiev

Ежедневная британская газета международных финансовых кругов Financial Times отныне переходит на написание названия столицы Украины на английском языке в корректной транскрипции — Kyiv.
Об этом в Twitter сообщает посольство Украины в Соединенном Королевстве.
«Спасибо Financial Times за то, что приняли наши аргументы и согласились изменить написание названия столицы Украины на Kyiv вместо Kiev. Действительно отличная новость!»- говорится в публикации.
Напомним, что информационная кампания #CorrectUA, инициированная МИД Украины, стартовала в октябре 2018 года.
МИД призывает иностранные официальные учреждения и коммерческие компании отказаться от использования основанных на русской транскрипции названий украинских городов и перейти на корректные: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. В рамках кампании запущен флешмоб #KyivNotKiev.
Недавно стало известно, что ведущее британское издание The Telegraph переходит на написание названия столицы Украины на английском языке в корректной транскрипции — Kyiv.
Ранее сообщалось, что одно из ведущих изданий США The Washington Post также будет писать Kyiv вместо Kiev.
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