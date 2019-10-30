В Камеруне более 40 людей погибли из-за оползня

По крайней мере 42 человека погибли в результате вызванного проливными дождями и наводнением оползня на западе Камеруна. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на местную прессу.
Ранее AFP информировало о 33 погибших.
«Из грязевого потока и обломков строений извлекли тела 42 человек, среди них 26 детей», — цитирует Reuters местный телеканал CRTV.
Как отметил губернатор Западного региона Ава Фонка Августин, вызванный наводнением оползень произошел в селении Бамунгум. По его словам, разрушены более 20 домов.
Власти Камеруна направили в район бедствия спасателей и воинские подразделения для защиты и оказания помощи населению затронутых наводнением районов.
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