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Facebook закрыл нацеленные на Африку российские аккаунты

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Facebook закрыл нацеленные на Африку российские аккаунты

Facebook заявил, что приостановил работу трех сетей аккаунтов, страниц и групп, через которые неизвестные пытались вмешиваться во внутреннюю политику восьми африканских стран. Вмешательство проводилось как через Facebook, так и через принадлежащей ей Instagram. Внутреннее расследование, которое провела компания, установила, что эту деятельность вели лица, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Деятельность аккаунтов затрагивала Мадагаскар, Центральноафриканскую Республику (ЦАР), Мозамбик, Демократическую Республику Конго (ДРК), Кот-д’Ивуар, Камерун, Судан и Ливию.

«Несмотря на то, что люди, стоящие за этими сетями, пытались скрыть свою личность и факт сотрудничества друг с другом, наше расследование показало, что эти кампании имеют связь с организациями, связанными с российским финансистом Евгением Пригожиным», — сказано в сообщении.

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Facebook добавил, что поделился информацией с правоохранительными органами, политиками и промышленными партнерами.

Facebook, Африка, Евгений Пригожин
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Среда, 30 октября 2019
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