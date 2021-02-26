Войти
Лукашенко пообещал не передавать власть сыновьям
соседи
Лукашенко пообещал не передавать власть сыновьям
Зеленский назвал деоккупацию Крыма общей задачей мирового сообщества
позиция
Зеленский назвал деоккупацию Крыма общей задачей мирового сообщества

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

ФБР готово заплатить $250 тыс. за информацию о российском бизнесмене Пригожине

263
ФБР готово заплатить $250 тыс. за информацию о российском бизнесмене Пригожине

Американское ФБР разместило на сайте объявление о розыске 13 россиян за вмешательство в выборы 2016 года. Среди них — бизнесмен Евгений Пригожин. Во вмешательстве Минюст США обвинил 13 россиян в 2018 году. 

«ФБР предлагает вознаграждение на сумму до $250000 за информацию, которая приведет к аресту Евгения Викторовича Пригожина. ...ФБР разыскивает Евгения Викторовича Пригожина за его предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США. ...Он предположительно контролировал и санкционировал операции «Агентства интернет-исследований», направленные на вмешательство в политику и выборы в Соединенных Штатах«,— говорится в материале ФБР.

Ведомство напомнило, что в 2018 году суд выдал ордер на арест предпринимателя после вынесения обвинения. Всех, кто располагает «какой-либо информацией об этом человеке» просят обратиться в посольства США или в местное отделение ФБР.

Читайте также: Одесский авиационный завод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois

Минюст США в 2018 году обвинил бизнесмена и «Агентство интернет-исследований» во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Против него ввели санкции. В марте 2020 года суд Вашингтона закрыл дело против Пригожина. Это было связано с тем, что компания «Конкорд» не имеет присутствия в США и не понесет действенное наказание в случае обвинения.

ФБР, вмешательство в выборы, Евгений Пригожин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 26 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юко Мунаката
Юко Мунаката
профессор психологии в Университете Колорадо в Боулдере

Эффект бабочки: могут ли родители повлиять на будущее своих детей?

Стопки книг для родителей обещают научить принимать трудные решения, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и помочь добиться наилучших результатов. Независимо от стиля воспитания, в этих книгах содержится одно неизменное послание: если ваш ребенок не добивается успеха, значит, вы делаете что-то не так. Но оказывается пытаться предсказать, каким вырастет ребенок, на основе решений его родителей - это все равно что пытаться предсказать ураган по взмаху крыльев бабочки.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам – по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016