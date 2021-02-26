ФБР готово заплатить $250 тыс. за информацию о российском бизнесмене Пригожине

Американское ФБР разместило на сайте объявление о розыске 13 россиян за вмешательство в выборы 2016 года. Среди них — бизнесмен Евгений Пригожин. Во вмешательстве Минюст США обвинил 13 россиян в 2018 году.
«ФБР предлагает вознаграждение на сумму до $250000 за информацию, которая приведет к аресту Евгения Викторовича Пригожина. ...ФБР разыскивает Евгения Викторовича Пригожина за его предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США. ...Он предположительно контролировал и санкционировал операции «Агентства интернет-исследований», направленные на вмешательство в политику и выборы в Соединенных Штатах«,— говорится в материале ФБР.
Ведомство напомнило, что в 2018 году суд выдал ордер на арест предпринимателя после вынесения обвинения. Всех, кто располагает «какой-либо информацией об этом человеке» просят обратиться в посольства США или в местное отделение ФБР.
Минюст США в 2018 году обвинил бизнесмена и «Агентство интернет-исследований» во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Против него ввели санкции. В марте 2020 года суд Вашингтона закрыл дело против Пригожина. Это было связано с тем, что компания «Конкорд» не имеет присутствия в США и не понесет действенное наказание в случае обвинения.
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