«1+1» будет на несколько минут отключать свои телеканалы

Медиагруппа «1+1 media» в рамках реализации проекта кодирования спутникового телевизионного сигнала с 4 ноября начала кратковременные маятниковые отключения сигнала абонентам спутника.

«Блэкаут продлятся до кодирования сигнала, которое запланировано на 20 января 2020 года. Отключения будут проходить на телеканалах „1+1“, „2+2“ и „ТЕТ“ в прайм-тайм и будут длиться по две минуты. В это время трансляция изображения программ вышеупомянутых телеканалов будет полностью закрыта плашкой, содержащей информацию о кодировании спутникового сигнал», — отмечается в сообщении на сайте медиагруппы.

Как отметили в «1+1 media», отключение будет происходить с целью привлечения внимания зрителей, использующих спутниковый тип приема сигнала, к приближению кодирования, а также с целью их стимулирования к заблаговременной замене приемного оборудования — тюнеров.

Как сообщалось, в конце октября оператор цифрового телевидения компания «Зеонбуд» в рамках проекта кодирования спутникового сигнала, полная реализация которого состоится в январе 2020 года, закодировал свой спутниковый сигнал.

Медиагруппа «1+1 media» намерена маркировать телеканалы «1+1», «2+2» и «ТЕТ», которые будут транслироваться в эфире цифровой сети Т2 («Зеонбуд») после кодирования спутникового сигнала.

По словам Мальчевского, после запуска кодирования спутникового сигнала практически исчезнет возможность его ретрансляции откуда-либо, кроме цифровой сети Т2.

В настоящее время в Украине, согласно данным «1+1 media», около 1,5 млн абонентов платит за использование линейных пиратских сервисов — кодшеринга или стриминга.