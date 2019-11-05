Йованович признала, что ей не удалось заставить Луценко работать

Бывшему генпрокурору Юрию Луценко не нравилось, что посольство США постоянно призывало его к очищению Генпрокуратуры, считает экс-посол Мари Йованович.

Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на текст показаний бывшего посла США в Украине Мари Йованович в Палате представителей в рамках расследования по процедуре импичмента.

«Думаю, господину Луценко не нравилось, что посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры. Когда он пришел на должность, у него было три цели: реформа Генпрокуратуры, наказание ответственных за убийства невинных людей на Майдане во время Революции Достоинства и расследование отмывания средств, чтобы вернуть более 40 миллиардов долларов, которые бывший президент и его подручные вывели. Ни одно из этого не было выполнено», — отметила Йованович.

По ее словам, американцы стремились поощрить Луценко работать в этом направлении — «а он, на самом деле, с этим не считался».

«Он хотел, чтобы посольство США организовало встречу с генеральным прокурором, с директором ФБР и другими. Он заявлял, что имеет для них важную информацию... Мы не организовываем встречи первых лиц, на которых руководитель иностранного учреждения может предоставить информацию члену кабинета США, которая может быть правдивой, а может и нет», — подчеркнула дипломат.

Йованович добавила, что американцы продолжали призывать Луценко встретиться с атташе по юридическим вопросам при посольстве.

«Он не хотел делиться этой информацией. Теперь я понимаю, что это была неправдивая информация в отношении меня... Что я дала ему перечень лиц, которых нельзя преследовать, перечень неприкасаемых», — рассказала экс-посол.