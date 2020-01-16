«1+1 media» переносит на неделю дату кодирования спутникового сигнала

Медиагруппа «1+1 media» информирует о переносе даты кодирования спутникового сигнала телеканалов с 20 на 28 января 2020 года по просьбе спутниковых операторов.
«Кодирование спутникового сигнала телеканалов „1+1“, „2+2“, ТЕТ, „Бигуди“, „Плюсплюс“ и „УНИАН ТВ“ переносится с 20 января на 28 января 2020 года», сообщается на сайте группы в четверг.
Свое решение компания обосновала поступлением информации от спутниковых операторов о том, что в настоящее время стремительно растут запросы украинцев относительно кодирования, и спрос на подключение к услуге существенно превышает предложение.
«Несмотря на всестороннее информирование абонентов спутника об изменениях в вещании, к сожалению, не все заблаговременно позаботились о приобретении тюнеров, вернувшись к этому вопросу только сейчас. Учитывая стремительный рост спроса среди абонентов на спутниковые приемники и очереди на подключение абонентов к официальным спутниковым операторам, группа идет на вынужденную отсрочку кодирования сигнала в пользу населения», — заявил генеральный директор «1+1 media» Ярослав Пахольчук.
По мнению медиагруппы, дополнительное время позволит абонентам, откладывавшим кодирование, успеть обеспечить себе возможность просмотра телеканалов через спутник после кодирования, а официальным спутниковым операторам позволит обработать все обращения граждан.
В «1+1 media» также напомнили, что изменения коснутся только абонентов открытого спутника, а для абонентов платного спутника, цифрового эфирного (Т2), кабельного и интернет-телевидения ничего не изменится.
«Кодируются только развлекательные каналы, функция которых, в первую очередь, развлекать зрителя. Информационные каналы остаются в открытом доступе на спутнике, в том числе международная версия «1+1 International», — отмечается в релизе.
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