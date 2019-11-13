Организатора «убийства» Бабченко выпустили из тюрьмы

Суд освободил от тюрьмы предпринимателя Бориса Германа, осужденного якобы за организацию «убийства» журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом в комментарии «Украинской правде» заявила пресс-секретаря прокуратуры Киевской области Марьяны Гайовская.

«Суд удовлетворил его (Германа — Ред.) апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья», — рассказала она.

Решение об освобождении Германа из тюрьмы принял 13 ноября Киевский апелляционный суд.

Прокуратура была против освобождения. На данный момент прокуратура не получила полного решения суда, не видела его мотивацию, поэтому не может сказать, будет ли обжаловать решение.

Постановление вступает в силу с момента провозглашения, даже если будет подана апелляция.