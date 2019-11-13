В Конгрессе начались открытые слушания по импичменту Трампа

Демократы в Палате представителей начали новый этап расследования по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, организовав в среду первые публичные слушания по делу о возможном давлении главы Белого дома на Украину.

В Конгресс, где будет проводиться открытое заседание, уже прибыли два высокопоставленных дипломата, которые будут давать показания перед законодателями, сообщает Укринформ.

Так, перед конгрессменами в среду выступит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, а также временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Ожидается, они подтвердят свои показания, озвученные на закрытых слушаниях по вопросу использования президентом США «теневого» канала влияния на Украину с целью запуска расследования в Киеве против его главного оппонента на выборах 2020 — Джо Байдена.

Открытое заседание комитетов в среду только начинает фазу публичных слушаний в контексте расследования по делу об импичменте. Уже в эту пятницу, 15 ноября, запланировано следующее открытое заседание с участием экс-посла США в Украине Мари Йованович. На следующей неделе законодатели в Палате представителей планируют заслушать еще восемь бывших и нынешних высокопоставленных чиновников администрации Трампа.

Как сообщалось, расследование по делу об импичменте президента Трамп велось с конца сентября в нижней палате Конгресса США.