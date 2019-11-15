СБУ заявила о задержании в Киевской области одного из лидеров Исламского государства

В Киевской области в результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины, Министерством внутренних дел Грузии и Центрального разведывательного управления США задержан один из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство», сообщает пресс-центр СБУ.

«По полученным данным с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу «Аль Бара Шишани» занимал должность амира джамаата «Ахадун Ахат» в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ — заместителя военного амира, известного как «Абу Умар аш-Шишани», — сказано в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в 2016 году «Аль Бара Шишани» уехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации, а в 2018 году незаконно прибыл в Украину по поддельному паспорту и продолжил координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ, так называемых «Амниятов».

«Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал. Проведена портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером «Исламского государства», — говорится в сообщении.

Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.