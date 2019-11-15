При взрывах на базе в Балаклее ранены 4 военных, хранилища боеприпасов в безопасности

В результате взрывов при утилизации боеприпасов на территории центральной артиллерийской базы у Балаклее Харьковской области ранения получили четверо военных.

Об этом сообщил Генеральный штаб в Facebook.

«15 ноября 2019 в 15:20, по сообщению дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, в медицинские учреждения были оперативно доставлены четверо военнослужащих ВС Украины», — сообщили там.

Отмечается, что раненым военным оперативно предоставляется медицинская помощь.

Отдельно подчеркивается, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает, и что хранилища боеприпасов — в безопасности.

В Министерстве обороны также уверяют, что ситуация на территории центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами возле Балаклеи Харьковской области контролируемая и безопасная.

Отмечается, что на технической территории утилизировали остатки боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать. Военные осуществляли плановое уничтожение в специально оборудованном для этого месте — котловане, прозвучало около 20 взрывов.