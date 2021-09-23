В Швеции арестовали женщину, поехавшую с детьми на войну в Сирию

Окружной суд Стокгольма в четверг принял решение заключить под стражу женщину по подозрению в том, что она примкнула к террористам в Сирии и привлекла к участию в вооруженном конфликте своего ребенка. Об этом сообщил телеканал SVT.
«Арестованная подозревается в том, что совместно с другими лицами способствовала тому, чтобы ребенок младше 15 лет был использован в качестве солдата», — пояснила прокурор Реена Девгун. 49-летняя женщина пробудет под стражей до 7 октября.
Правонарушения, вменяемые арестованной, были совершены в Сирии в 2013-2016 годах. Как сообщает SVT, женщина уехала в Сирию в 2013 году, чтобы присоединиться к террористической группировке «Исламское государство», и вернулась обратно в Швецию в 2020-м. При отъезде в Сирию она забрала с собой своих пятерых детей, двое из которых позже погибли там.
Привлечение детей младше 15 к участию в вооруженных конфликта считается военным преступлением в соответствии с международными нормами и преследуется Международным уголовным судом (МУС).
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