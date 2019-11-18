Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в Госбюро расследований

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на очередной допрос в Государственное бюро расследований, заявила в понедельник пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова.
"На сегодня пятый президент Украины был в очередной раз вызван в Госбюро расследований для проведения допроса... на проведение допроса он не явился",- сообщила Иванова.
По ее словам, допрос должен был пройти в рамках расследования дела, касающегося возможного злоупотребления властью Порошенко во время отмены им в 2016 году решения главы одной из местных государственных администраций в Николаевской области, касающегося перезачисления 1,5 тысячи гектаров земли к земле государственного запаса.
Иванова отметила, что Порошенко будет направлена повестка с вызовом на допрос повторно.
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