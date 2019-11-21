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Российский националист Белецкий получил украинское гражданство

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Российский националист Белецкий получил украинское гражданство

Лидер незарегистрированной Партии националистов Иван Белецкий, обвиняемый в России в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета, получил гражданство Украины.

«В течение октября и ноября 2019 года я получал все сопутствующие документы гражданина Украины, сейчас делаю официальное заявление, что я гражданин Украины и имею паспорт нового образца — ID карту», — сообщил Белецкий ТАСС, уточнив, что получил гражданство «по территориальному происхождению как этнический украинец».

Он также добавил, что министерство образования и науки Украины выдало ему свидетельство «О признании в Украине иностранного документа об образовании». «Мой диплом Российской академии адвокатуры и нотариата о высшем образовании признан эквивалентным, согласно системе образования Украины. Согласно свидетельству, специальность „Юриспруденция“, квалификация „Юрист“, образовательный уровень второй магистерский, степень высшего образования магистр, что дает право на территории Украины на работу юристом и продолжение обучения», — отметил Белецкий.

Ранее Украина предоставила ему политическое убежище, процедура получения статуса беженца длилась около года. По словам Белецкого, Украина не будет выдавать его по запросу РФ и взяла обязательства по его «международной защите в полном объеме».

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Мещанский суд Москвы год назад заочно арестовал Белецкого и предъявил обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет»).

В ноябре 2017 года Генпрокуратура заблокировала все сообщества партии в «ВКонтакте», были проведены обыски в офисе и квартире Белецкого.

гражданство, Иван Белецкий
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