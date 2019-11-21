Кабмин отстранил от работы руководство АРМА

Кабинет министров отстранил от выполнения обязанностей руководство Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в связи с ситуацией в Новояворовске и Новом Раздоле (Львовская обл.), сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Правительство привлекло к дисциплинарной ответственности руководство АРМА за допуск срыва отопительного сезона в регионе (Львовская обл. — Ред.) и отстранил его от выполнения обязанностей», — написал Гончарук на Telegram-канале.

Он отметил, что в четверг утором начался нагрев систем, и в течение дня в дома жителей Новояворовска начнет поступать тепло. Что касается Нового Раздола, то там продолжаются ремонтные работы, запустить отопление планируют завтра.

«Почти все сотрудники оформлены на работу и уже получили первые выплаты зарплаты», — добавил премьер.

Как сообщалось, срыв начала отопительного сезона в Новояворовске и Новом Роздоле был признан областной комиссией по ЧС чрезвычайной ситуацией технологического характера.

Компания «Гарант Энергия М», которая была назначена АРМА управителями ТЭЦ в указанных городах, так и не смогла начать отопительный сезон. Сотрудники обеих ТЭЦ отказались выходить на работу, протестуя против долгов по зарплате за несколько месяцев.