В Киеве установили памятник Столару

Город должен знать своих героев, особенно тех, которые реально руководит столицей. Под таким лозунгом сегодня, 21 ноября, а Киеве прошла акция протеста против коррупции и «строительной мафии» в городе. Организаторами акции выступила женская арт-группа Angry Birds, участие в ней приняли около 200 киевлян, сообщает УНИАН.
Около 11 утра возле Бессарабской площади стали собираться киевляне с плакатами «Столар — настоящий мэр», «Столар богатый — красть не будет», «Дешевое жилье для нищебродов», «Братья Горовые — круче братьев Кличко». Пьедесталом славы для одиозного застройщика, которого называют «серым кардиналом» Киева, выбрали пустующее место бывшего монумента Ленину — именно здесь и установили «памятник» Вадиму Столару.
На плакате, который символизирует памятник, изображена фигура боксера с лицом застройщика Вадима Столара — таким образом организаторы попытались показать жителям столицы «истинное лицо» городской власти.
«В Киеве есть официальный мэр Виталий Кличко, которого все знают. Но реально управляет и руководит столицей другой человек — Вадим Столар, который при этом остается в тени. Мы считаем несправедливым тот факт, что все „лавры“ получает один Кличко, ведь главная заслуга в том, во что превращают сегодня Киев, принадлежит именно Столару», — рассказали участники акции.
Установленный «памятник», по их словам, должен стать публичным признанием того вклада в развитие города, который делают непубличные члены команды киевского городского головы Виталия Кличко.
«Люди практически ничего не знают о Столаре и братьях Горовых — но именно они являются „смотрящими“ за сферой строительства, и именно им киевляне платят „сверху“ за каждый введенный в эксплуатацию квадратный метр».
На акции отмечалось, что коррупция в строительном бизнесе достигает колоссальных размеров и выстроена таким образом, что за каждый квадратный метр людям приходится доплачивать «строительной мафии» 10-20 долларов из своих карманов. По словам активистов, жилье в Украине подешевеет только тогда, когда будет побеждена коррупционная схема Столара-Горовых.
После митинга участники акции прошли к БЦ «Парус» на улице Мечникова, в котором находятся офисы Вадима Столара и братьев Горовых.
Пообщаться с самими застройщиками участникам акции не удалось — ни Столар, ни Горовые к народу не вышли. Однако активисты не теряют на это надежды — митинги под «Парусом» теперь обещают проводить еженедельно.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016