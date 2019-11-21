Войти
Зеленский хочет реальных результатов расследования дел Майдана
официально
Зеленский хочет реальных результатов расследования дел Майдана
Украина пока не договорилась с МВФ, но «подошла достаточно близко»
позиция
Украина пока не договорилась с МВФ, но «подошла достаточно близко»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Киеве установили памятник Столару

486
В Киеве установили памятник Столару

Город должен знать своих героев, особенно тех, которые реально руководит столицей. Под таким лозунгом сегодня, 21 ноября, а Киеве прошла акция протеста против коррупции и «строительной мафии» в городе. Организаторами акции выступила женская арт-группа Angry Birds, участие в ней приняли около 200 киевлян, сообщает УНИАН.

Около 11 утра возле Бессарабской площади стали собираться киевляне с плакатами «Столар — настоящий мэр», «Столар богатый — красть не будет», «Дешевое жилье для нищебродов», «Братья Горовые — круче братьев Кличко». Пьедесталом славы для одиозного застройщика, которого называют «серым кардиналом» Киева, выбрали пустующее место бывшего монумента Ленину — именно здесь и установили «памятник» Вадиму Столару.

На плакате, который символизирует памятник, изображена фигура боксера с лицом застройщика Вадима Столара — таким образом организаторы попытались показать жителям столицы «истинное лицо» городской власти.

«В Киеве есть официальный мэр Виталий Кличко, которого все знают. Но реально управляет и руководит столицей другой человек — Вадим Столар, который при этом остается в тени. Мы считаем несправедливым тот факт, что все „лавры“ получает один Кличко, ведь главная заслуга в том, во что превращают сегодня Киев, принадлежит именно Столару», — рассказали участники акции.

Установленный «памятник», по их словам, должен стать публичным признанием того вклада в развитие города, который делают непубличные члены команды киевского городского головы Виталия Кличко.

«Люди практически ничего не знают о Столаре и братьях Горовых — но именно они являются „смотрящими“ за сферой строительства, и именно им киевляне платят „сверху“ за каждый введенный в эксплуатацию квадратный метр».

Читайте также: Стефанчук вернет деньги, которые получил в качестве компенсации за жилье

На акции отмечалось, что коррупция в строительном бизнесе достигает колоссальных размеров и выстроена таким образом, что за каждый квадратный метр людям приходится доплачивать «строительной мафии» 10-20 долларов из своих карманов. По словам активистов, жилье в Украине подешевеет только тогда, когда будет побеждена коррупционная схема Столара-Горовых.

После митинга участники акции прошли к БЦ «Парус» на улице Мечникова, в котором находятся офисы Вадима Столара и братьев Горовых.

Пообщаться с самими застройщиками участникам акции не удалось — ни Столар, ни Горовые к народу не вышли. Однако активисты не теряют на это надежды — митинги под «Парусом» теперь обещают проводить еженедельно.

Вадим Столар, братья Горовые
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 21 ноября 2019
Среда, 20 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Цена на газ для населения: 1 грн летом не равна 1 грн зимой

За ноябрь-декабрь, ежемесячные расходы украинских граждан на газ увеличатся дополнительно на 450-500 грн и в декабре составит в среднем порядка 1800-1850 грн/мес. А впереди еще январь, февраль и половина марта отопительного сезона.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

«Сладкий привет» для Тимошенко

Действующий президент Зеленский крайне жёстко «прошёлся» по амбициям Юлии Владимировны Тимошенко. Нетрадиционно для нас. Я бы даже сказал, что он прямо высмеял ее в самом неприглядном стиле. Мгновенно сделал своим искренним врагом.
Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
журналист

Война русских за украинский АПК

МЭРТ и Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудили спецрасследования, чтобы разобраться, что за импортные удобрения начали заходить в Украину. В рамках расследования предстоит услышать ответы на многие вопросы. Один из них: если страна сама еще недавно импортировала удобрения или производила их в минимальном объеме для собственных нужд – откуда вдруг взялись огромные объемы для поставок в Украину?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016