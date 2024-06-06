Стало відомо, яких збитків зазнає "Ощадбанк" після передачі ТРЦ "Гулівер" АРМА

Збитки "Ощадбанку" через припинення виплат за кредитом власників ТРЦ "Гулівер" можуть сягнути 21 млрд грн. Це дорівнює 75% власного̆ капіталу банку, який наразі становить 28,5 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі представників банку.

Як відомо, у понеділок, 3 червня, Шевченківський районний суд міста Києва дозволив передачу комплексу Gulliver в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), задовольнивши відповідне клопотання Офісу генпрокурора.

Представники Gulliver заявляли, що це рішення грубо порушує процесуальні та матеріальні норми права та фактично означає захоплення бізнесу за сприяння правоохоронних та силових органів.

Заступник голови правління "Ощадбанку", відповідальний за роботу з NPL, Арсен Мілютін, заявив, що після останньої реструктуризації 2020 р., якою курував тодішній голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний, розмір основного зобов’язання "Три О" перед держбанками становив вже $674,99 млн ($537,21 млн Ощадбанку і $137,78 млн Укрексімбанку), а строк виплати було пролонговано до січня 2044 р. При цьому відомо, що за користування кредитними коштами фірма сплачувала 3,65% та 4,15% річних у валюті відповідно.

Нагадаємо, у 2006 р. "Ощадбанк" "Укрексімбанк" видали мультивалютний кредит на загальну суму $61,6 млн під 13,5% річних у гривні і 12% у доларах зі строком виплати до грудня 2012 року ТОВ "Три О".

У 2013-2019 рр. сума боргу зросла до $440,99 млн ($352,79 млн Ощадбанку і $88,2 млн Укрексімбанку). Ця цифра стала відома завдяки витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно, який також показав, що строк виплати продовжили до грудня 2025 р. А от у 2017 р. фірма уклала із банками новий іпотечний договір, за яким передала в іпотеку також ділянку площею 0,11 га.

У 2016 році тодішній голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний відмовився відповісти журналістам "Дзеркала тижня" на питання про суму кредиту "Три О" і як він обслуговується, пославшись на банківську таємницю.

У 2018 році "Ощадбанк" виставляв на продаж права вимоги за кредитом і за договорами забезпечення (ТРЦ "Гулівер", ділянки на Спортивній площі, 1-А і 100% ТОВ "Три О") за 18,18 млрд грн. Але торги так і не відбулися — всі 10 учасників були відхилені через несплату гарантійного внеску (908 млн грн).