Tesla представила свой первый электропикап Сybertruck

Американская компания Tesla впервые продемонстрировала в четверг в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) электропикап Сybertruck. Презентацию транслировали на сайте компании.

Опытный образец автомобиля показали со сцены. Как сообщил глава Tesla Илон Маск, кузов и окна Сybertruck отличаются особой прочностью. Удары молотом по двери не оставили на ней видимых следов. Предприниматель заверил, что обшивка является пуленепробиваемой.

Как сообщил Маск, электрокар в зависимости от мощности двигателя и привода доступен в трех типах комплектации. В наиболее совершенной из них он может проехать без подзарядки свыше 800 км, а также за 2,9 секунды развить скорость свыше 96 км/ч. Объем багажника Сybertruck составляет около 2,8 тыс. л.

По словам главы Tesla, в самой простой комплектации электропикап будет стоить от $40 тыс. Машины уже доступны для заказа. В них поддерживается функция автопилота.