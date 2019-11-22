В Сенате США хотят получить документы о разговорах Порошенко и Байдена

Глава юридического комитета Сената США Линсди Грэм затребовал у госсекретаря Майка Помпео документы относительно разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена, касающихся увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора.

Как отмечается в письма сенатора, 11, 18 и 19 февраля 2016 года Байден имел серию телефонных разговоров с Президентом Украины Петром Порошенко, в которых поднимался вопрос «увольнения генерального прокурора Шокина за якобы коррупцию». Еще одна телефонная беседа между ними произошла 22 марта 2016 года, ровно за неделю до того, как Шокин был смещен с должности, пишет сенатор.

«Как я понимаю, 4 февраля 2016 года, Генеральная прокуратура под руководством Виктора Шокина объявила об аресте имущества учредителя украинской газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского... Хантер Байден через Twitter начал „преследовать“ тогдашнего заместителя госсекретаря Тони Блинкена, который долгое время был советником вице-президента Байдена, указывая, что оба могли бы инициировать переговоры относительно расследования Шокиным деятельности Burisma. В то время Хантер Байден занимал должность члена совета директоров Burisma», — отмечает в письме Грэм.

Поэтому, чтобы выяснить роль Байдена «в увольнении генпрокурора Шокина ради прекращения расследования деятельности компании, где работал его сын», председатель юридического комитета Сената потребовал у госсекретаря документы и стенограммы телефонных разговоров между Байденом и Порошенко в указанные даты.