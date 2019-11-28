«Слуга народа» остается самой популярной партией в стране

За партию «Слуга народа» готовы проголосовать 45% украинцев, если бы выборы проводили в следующее воскресенье.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.
«Слугу народа» поддерживают 45% из тех, кто определился и примет участие в выборах.
12,7% поддерживают партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», 9,6% — партию «Европейская Солидарность», 8,5% — «Батькивщину», 4,4% — «Голос».
Рейтинг других политических сил составляет менее 3%. 12% с выбором не определились.
Исследования проводились 20-24 ноября. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.
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