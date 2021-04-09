«Слуга народа» продолжает лидировать в рейтинге партий

В рейтинге политических сил на выборах в Верховную Раду лидируют четыре партии: «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и ВО «Батькивщина», свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 6-7 апреля.

По данным соцопроса, в парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа», ее поддерживают 22,9% среди тех, кто определился и намерен проголосовать.

За партию «Европейская солидарность» готовы отдать свой голос 14,6%, партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 14,2%, партию «Батькивщина» — 12,9%, партию «Сила и честь» — 4,7%, Радикальную партию Ляшко — 4,4%, «Украинскую стратегию Гройсмана» — 4,3%, партию Евгения Мураева «Наши» — 3,5%, «УДАР» — 3,4%, партию «Свобода» — 3,4%, партию Шария — 3,4%, партию «Голос» — 2,6%, партию «Самопомич» — 2,4%.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing —телефонни интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов.