«Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» лидируют в партийных рейтингах, - опрос

Если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре политические силы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским институтом социологических и маркетинговых исследований 22-27 апреля по заказу американской компании Trade Union Co. California (USA).
Так, по результатам опроса, политсилы набрали бы следующее количество голосов:
«Слуга народа» — 23,5%
«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 20,2%
«Европейская солидарность» — 15,3%
«ВО «Батькивщина» — 10,4%.
Рейтинг других политсил распределился следующим образом:
«Партия Шария» — 4,8%
«Сила и честь» — 4,7%
«Радикальная партия Олега Ляшко» — 3,5%
«Украинская стратегия Гройсмана» — 3,3%
«Гражданская позиция» — 2,7%
«Голос» — 2,1%
«Объединение «Самопомощь» — 1,0%.
«ВО «Свобода» — 1,0%
«Оппозиционный блок» — 0,8%
«За майбутне» — 0,8%
«Национальный корпус» — 0,2%
«Народный фронт» — 0,1%.
Испортили бы бюллетень 5% респондентов.
Также 68,3% респондентов уверены, что Зеленский должен провести личную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным для восстановления мира в Украине и возвращения Донбасса. 16,7% считают, что не должен, и 15,0% затруднились с ответом.
Отвечая на вопрос, должен ли президент Владимир Зеленский провести личную встречу с руководством ОРДЛО ради возвращения Донбасса и восстановления мира в стране 54,5% опрашиваемых ответили, что должен. 24,7% ответили, что не должен и 20,8% затруднились с ответом.
Также опрашиваемые отвечали на вопрос, справляется ли украинская власть с вакцинацией населения от Covid-19 или же этот вопрос провален. Только 8,2% считают, что чиновники справляются. 83,7% уверены — что нет, и 8,1% респондентов затруднились с ответом.
При этом 71,5% считают, что власть не справилась из-за субъективных причин: непрофессионализм чиновников, влияние политики на выбор вакцины. 21,1% уверены, что власть не справилась в виду объективных причин: большая очередь на вакцины в мире и сложность проведения переговоров.
Киевский институт социологических и маркетинговых исследований провел всеукраинский социологический опрос 22-27 апреля по заказу американской компании Trade Union Co. California (USA). Всего было опрошено 3000 респондентов методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности не превышает 2,8%.
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